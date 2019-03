Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Transporter in der Friedensstraße aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende einen in der Friedensstraße in Delmenhorst abgestellten Transporter aufgebrochen.

Dabei wurde zwischen Freitag, 01. März 2019, 17:15 Uhr, und Montag, 04. März 2019, 06:00 Uhr, die Hecktür gewaltsam geöffnet. Aus dem Laderaum wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Alleine der entstandene Schaden am Transporter wurde auf 500 Euro geschätzt.

Wer am Wochenende verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbidung zu setzen (261695).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell