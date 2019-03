Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in das Diakonische Werk in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Räumlichkeiten vom Diakonischen Werk in Nordenham eingebrochen.

Dabei wurde zwischen Freitag, 01. März 2019, 18:00 Uhr, und Montag, 04. März 2019, 09:10 Uhr, eine Fensterscheibe zerstört und so der Zutritt zum Gebäude in der Friedrich-August-Straße ermöglicht. Im Innern wurden Bürotüren zerstört und Schreibtische aufgebrochen. Ob die Täter an Diebesgut gelangten, stand noch nicht fest. Allerdings wurde alleine der Sachschaden auf 1.200 Euro geschätzt.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

