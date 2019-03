Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben versucht, in ein Einfamilienhaus in der Weserstraße in Stadland einzubrechen.

Im Zeitraum von Freitag, 01. März 2019, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 03. März 2019, 16:15 Uhr, wurde zunächst die Tür zum Windfang aufgebrochen. Im Anschluss versuchten die Täter, die Hauseingangstür aufzuhebeln, scheiterten aber mit diesem Vorhaben.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Wer am Wochenende verdächtige Personen in der Nähe der Weserstraße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell