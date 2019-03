Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall in Jade +++ KORREKTUR des Alters

Delmenhorst (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag, 04. März 2019, 10:51 Uhr, auf der Jader Straße in Jade ereignet.

Ein 33-jähriger Mann aus Emden befuhr mit seinem Audi die Landesstraße 862 (Jader Straße) aus Richtung B437 kommend. In Höhe der Einmündung zur Kreuzmoorstraße kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum.

Der junge Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst um 11:45 Uhr durch den Einsatz von Feuerwehrkräften aus dem Wrack befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde zunächst in einem Rettungswagen behandelt. Später wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Am Unfallort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Jaderberg, Jade, Südbollenhagen und Schweiburg mit 30 Kräften eingesetzt.

Am über zwanzig Jahre alten Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der mit maximal 1.000 Euro beziffert wurde.

Die Landesstraße ist im Bereich der Unfallstelle noch bis ungefähr 14 Uhr voll gesperrt.

Entgegen der ersten Meldung handelt es sich beim verletzten Fahrer um einen 33-jährigen Mann aus Emden.

