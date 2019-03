Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl in Pizzeria in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag, 03. März 2019, gegen 21:55 Uhr, Bargeld in einer Pizzeria in der Karlstraße in Nordenham entwendet.

Der Mann öffnete in einem unbeobachteten Moment die Kasse und entnahm 80 Euro. Durch das Geräusch der Kasse wurde eine Mitarbeiterin auf den Diebstahl aufmerksam und sprach den Mann an. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung aus dem Restaurant.

Der Täter konnte beschrieben werden:

- männlich - 170 - 180 cm groß - schlanke Gestalt - schwarze Haare

- weiße Cap auf dem Kopf - weiße Stoffjacke - blaue Trainingshose - weiße Turnschuhe

Wer Hinweise zum Täter geben kann oder den Mann in der Nähe der Pizzeria gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

