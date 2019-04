Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190405.4 Marne: Unfallflucht

Marne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am heutigen Vormittag in Marne ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 09.15 Uhr stand der VW Polo der Geschädigten auf dem REWE-Parkplatz in der Süderstraße. Nachdem die Frau in dem Markt ihre Einkäufe erledigt hatte, fuhr sie nach Hause. Hier entdeckte ihr Mann einen frischen Unfallschaden vorne rechts am Radlauf des Wagens. Unverzüglich suchte die Anzeigende erneut den Markt auf, um nach dem Unfallverursacher Ausschau zu halten. Der ließ sich allerdings nicht ausfindig machen.

Vermutlich hat es sich bei dem flüchtigen Wagen um ein weißes Fahrzeug gehandelt, worauf Farbabrieb an dem Polo hindeutet. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 entgegen.

Merle Neufeld

