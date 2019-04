Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190405.2 Itzehoe: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute haben zwei Mitarbeiter einer Itzehoer Firma zwei Einbrecher ertappt, die unmittelbar zuvor in das Objekt eingestiegen waren. Die Täter entkamen, Beute machten sie vermutlich keine.

Gegen 01.30 Uhr befand sich der Anzeigende gemeinsam mit einer Kollegin in den Räumlichkeiten des Unternehmens in der Kirchhoffstraße, als er verdächtige Geräusche vernahm. Bei einer Nachschau entdeckte er zwei männliche Personen, die sich ganz offensichtlich nicht berechtigt in dem Gebäude aufhielten. Auf Ansprache ergriffen die Männer die Flucht, der Zeuge folgte ihnen unverzüglich. Erst als die Eindringlinge mit einem Messer und einem Werkzeug drohten, hielt er inne und alarmierte die Polizei. Eine Fahndung nach den Flüchtigen, die gewaltsam in das Firmengebäude eingedrungen waren und vermutlich ohne Diebesgut davonliefen, war erfolglos.

Laut den Mitarbeitern waren die Einbrecher etwa 25 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß. Einer von ihnen trug eine graue Kapuzenjacke, eine dunkle Jeans, Turnschuhe und ein Tuch vor dem Gesicht. Der andere hatte eine dunkelblaue Kapuzenjacke an, eine dunkle Jeans und trug ebenfalls Tuch und Turnschuhe. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell