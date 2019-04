POL-IZ: 190404.3 Itzehoe: Das letzte Wort hatten dann doch die Beamten...

Polizeidirektion Itzehoe

Im Rahmen eines Einsatzes in Itzehoe am gestrigen Tag haben sich Einsatzkräfte einem Hagel von Beschimpfungen und Beleidigungen ausgesetzt gesehen. Da der Betroffene seine verbalen Entgleisungen nicht in den Griff bekam und auch ansonsten alles andere als friedlich war, landete er im Polizeigewahrsam.

Kurz nach Mitternacht waren mehrere Streifen in der Edendorfer Straße eingesetzt, nachdem ein 27-Jähriger seine Exfreundin körperlich angegriffen, bedroht und beleidigt hatte. Auch den Polizisten gegenüber legte der aus dem Itzehoer Umland Stammende kein besseres Verhalten an den Tag und betitelte sie unter anderem lauthals als Ratten, Wichser und Arschlöcher. Einem Platzverweis kam der Beschuldigte nicht nach und auch die Androhung der Gewahrsamnahme bewirkte keine Verhaltensänderung. Aus diesem Grund, wegen der vorab begangenen Straftaten und weil der Mann vor die Wohnungstür seiner ehemaligen Partnerin uriniert und die Luft aus den Reifen eines Fahrzeugs gelassen hatte, kam er schließlich in das Itzehoer Polizeigewahrsam. Ein hier durch ihn absolvierter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von 1,31 Promille.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten, unter anderem wegen der Beleidigung der Einsatzkräfte.

Merle Neufeld

