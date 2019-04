Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190405.3 Schenefeld: "Reicher Lohn" für Unbelehrbarkeit

Schenefeld (ots)

Nachdem die Polizei bereits im Januar 2018 einen Mann ohne Führerschein fahrend in einem Auto erwischt hatte, trafen Beamte dieselbe Person innerhalb weniger Stunden zwei Mal erneut hinter dem Steuer seines Wagens an. Der Beschuldigte kassierte zwei weitere Strafanzeigen.

In der Nacht zum vergangenen Sonntag kontrollierte eine Streife um 03.40 Uhr in Schenefeld einen VW Lupo. Der Fahrer des Kleinwagens reagierte auf die Überprüfung mehr als ungehalten und weigerte sich, seine Papiere auszuhändigen und seine Identität preiszugeben. Aus diesem Grund nahmen die Einsatzkräfte den 25-Jährigen mit auf die Wache, wo sie herausfanden, um wen es sich bei ihm handelte. Zudem ließ sich ermitteln, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und sich bereits zu Jahresbeginn eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Führerschein eingehandelt hatte. Die Polizisten fertigten erneut eine Strafanzeige, zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Verweigerung der Angaben zur Person. Die Fahrzeugschlüssel verbleiben erst einmal auf dem Itzehoer Revier. Hierher kehrte der Beschuldigte am Sonntagmittag in Begleitung eines angetrunkenen Bekannten zurück, um sich die Schlüssel aushändigen zu lassen. Dies verweigerten die Wachhabenden, weil der 25-Jährige keinen Führerschein besaß und sein Kumpel alkoholisiert war. Allerdings befand sich vor der Tür ein weiterer Freund des Beschuldigten, der sowohl fahren durfte als auch nüchtern war - so erhielt er die gewünschten Schlüssel. Die behielt er offenbar nicht lange bei sich, denn eine knappe Stunde später saß der Unbelehrbare wieder am Steuer und ließ sich erneut fahrend in Schenefeld ertappen - wieder hagelte es eine Anzeige. Die Schlüssel allerdings konnten die Einsatzkräfte dem Mann dieses Mal nicht abnehmen, denn die hatte er vorsorglich in die Natur geworfen. Auch eine Nachsuche brachte sie nicht wieder zu Tage.

