Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180719-670: Diebstahl von Arbeitsmaschinen

Gummersbach / Morsbach (ots)

In der Gelpestraße in Gummersbach-Nochen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwochmorgen (17.Juli) 7 Uhr mehrere Arbeitsmaschinen von einer Baustelle gestohlen. Die Baustelle befindet sich zwischen alten Landstraße und dem dortigen Wanderweg. Die Arbeitsmaschinen standen auf einem umzäunten Gelände auf einem ehemaligen Parkplatz. Die Täter öffneten gewaltsam die Vorhängeschlosser mehrerer Baustellencontainer und stahlen zwei Kompressoren, vier Rüttelplatten und zwei Kreissägen. Auch in Morsbach hatten es Langfinger auf Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen. Im Tatzeitraum zwischen 19:30 Uhr am Dienstag und 7:05 Uhr am Mittwochmorgen (17.Juli) entwendeten Unbekannte einen Trennschneider, eine Rüttelplatte, einen Gasbrenneraufsatz sowie einen Kanister mit 20l Diesel. Die betroffene Baustelle befindet sich im Kurpark der Gemeinde Morsbach. Die Täter öffneten einen Anhänger um an die Maschinen zu gelangen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl bzw. Gummersbach unter 02261 81990.

