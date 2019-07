Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180719-671: Einbruch in Spielhalle

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind vergangene Nacht (18.Juli) in eine Spielhalle in der Gummersbacher Innenstadt eingedrungen und haben dort zwei Spielautomaten aufgehebelt. Die Täter hebelten gegen 3:30 Uhr die Eingangstür zu der Spielhalle in der Hindenburgstraße auf. Erstmal im Objekt hatten sie es auf zwei Spielautomaten abgesehen. Sie öffneten diese gewaltsam und stahlen das darin befindliche Bargeld.

