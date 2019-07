Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag, gegen 11.50 Uhr, fuhr eine 57-jährige Radfahrerin aus Lobberich auf der Niedieckstraße in Richtung Kreisverkehr an der Steegerstraße. Vor dem Kreisverkehr wechselte sie von der Straße auf den Radweg. Dabei blieb sie vermutlich mit dem Vorderrad an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Zur stationären Behandlung wurde die 57-Jährige, die keinen Helm trug, in ein Krankenhaus gebracht. /wg (777)

