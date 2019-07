Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal: Sondereinsatz für die Sicherheit der Radfahrer

Viersen/Nettetal: (ots)

Unfälle mit Radfahrern, besonders radelnden Kindern, sind nach wie vor ein großes Problem im Kreis Viersen. Daher kümmern wir uns immer wieder auch bei verschiedenen Sondereinsätzen darum, mit unseren Maßnahmen die Radfahrsicherheit zu erhöhen. Heute widmeten sich in einem Sondereinsatz unterstützt von Kräften der Einsatzhundertschaft Mönchengladbach die Einsatzkräfte besonders um das Fehlverhalten der Autofahrer, die dadurch die Sicherheit der Radler gefährden. 32 Mal mussten die Einsatzkräfte Verwarngelder verhängen, da Autofahrer Stoppzeichen missachteten. Das Missachten der Vorfahrt ist eine bedeutende Unfallursache bei Unfällen zwischen Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern. Ein Stopp-Zeichen soll die Sicherheit der vorfahrtsberechtigten anderen Verkehrsteilnehmer erhöhen. Beim bloßen Schauen und Weiterfahren ist deutlich weniger Zeit, den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Straße zu überblicken, als beim bewussten Stoppen des Fahrzeugs bis zum Stillstand. Nehmen Sie sich daher die Zeit, halten Sie am Stoppzeichen an und schauen in Ruhe, ob da jemand kommt. Dann riskieren Sie keine Verwarnung und tun zudem viel für die Sicherheit auch unserer kleinen Radler. Vielen Dank!/ah (775)

