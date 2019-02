Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190210 - 156 Frankfurt-Unterliederbach: Sprinter ausgebrannt

Frankfurt (ots)

(mc) Gestern Abend (09. Februar 2019) brannte im Cheruskerweg nahe der Ecke Gotenstraße ein Mercedes Sprinter aus.

Gegen 21:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, dass ein Kastenwagen in Flammen stehen würde. Die Feuerwehr konnte den Brandherd löschen, bevor weitere Schäden verursacht werden konnten.

Die genaue Brandursache ist im Augenblick noch unbekannt, allerdings kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell