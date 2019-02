Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190210 - 153 Frankfurt-Eckenheim: Frontal kollidiert

Frankfurt (ots)

(mc) Am Freitag (08. Februar 2019) stießen auf der Gießener Straße zwei Pkws frontal aufeinander. In der Folge wurde der mutmaßliche Unfallverursacher schwer verletzt.

Gegen 12:20 Uhr geriet ein 21-jähriger Smart-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte von vorn mit einem herannahenden Audi A4 zusammen. Nach Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte wurde der 21-jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 45 Jahre alte Unfallgegner trug nur leichte Verletzungen davon.

Beide Fahrzeuge gingen mit Totalschäden aus dem Unfall hervor.

Die Unfallermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell