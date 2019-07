Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Randalierer war nicht bändigen - Zwangseinweisung

Gummersbach (ots)

Am Donnerstag (18. Juli) randalierte ein 39-jähriger Gummersbacher um 17:40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Kölner Straße in Niederseßmar. Er schlug eine Scheibe des Wartehäuschens ein, warf mit Bierflaschen und Steinen um sich und lief mehrfach auf die Fahrbahn vor den fließenden Verkehr. Die Polizei nahm den Gummersbacher zunächst in Gewahrsam. In der Zelle wütete der 39-Jährige weiter. Er war so aggressiv, dass die Polizisten eine Zwangseinweisung in eine Fachklinik anregten. Das zuständige Ordnungsamt ordnete die Unterbringung an.

