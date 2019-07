Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Grauer niederländischer Toyota überschlägt sich

Unbekannter Fahrer rennt vor Zeugen weg

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Mittwoch (3. Juli 2019) gegen 0.20 Uhr hörten mehrere Zeugen an der Lindenstraße (Bundesstraße 9) die Geräusche eines Verkehrsunfalls. Sie eilten zur Unfallstelle. Dort hatte sich ein grauer Toyota mit niederländischem Kennzeichen überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Ein Zeuge sprach den unbekannten Fahrer an. Als der Fahrer bemerkte, dass der Zeuge mit der Polizei telefonierte, rannte er über den Antoniusweg und anschließend über eine Grünfläche in Richtung der Straße Haferkamp weg. Der Unbekannte hatte einen unsicheren Gang gehabt. Möglicherweise war er alkoholisiert und/oder verletzt. Die Polizei stellte den Toyota sicher.

Der Fahrer war etwa 1,88m groß, schlank, hatte schwarze Haare und in einer osteuropäischen Sprache geantwortet. Er trug ein helles T-Shirt, eine kurze schwarze Hose und einen hellen Leinenbeutel.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

