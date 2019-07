Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Roter Toyota Yaris beschädigt

Kleve (ots)

Am Dienstag (2. Juli 2019) gegen 9.55 Uhr parkte eine 83-jährige Frau in einem roten Toyota Yaris an der Straße Borselstege rückwärts aus einer Parkbucht aus. Ein unbekannter Autofahrer parkte gleichzeitig rückwärts aus der gegenüberliegenden Parkbucht aus. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und die Fahrer stiegen aus. Als die 83-Jährige die Polizei verständigen wollte, stieg der Unbekannte wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Hagsche Straße weg.

Der Mann war etwa 45 Jahre alt, hatte kurze Haare und sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Sein PKW war eine silberfarbene oder graue Limousine, eventuell ein Mercedes.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

