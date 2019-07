Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mülltonnenbrand in Mehrfamilienhaus

Verdacht einer Rauchgasintoxikation bei 80-jähriger Bewohnerin

Geldern (ots)

Am Dienstag (2. Juli 2019) gegen 3.00 Uhr gerieten in einem Mehrfamilienhaus an der Issumer Straße zwei Mülltonnen in Brand. Die Mülltonnen standen nebeneinander im Hausflur. Die Hausbewohner wurden durch Rauchmelder geweckt. Ein Bewohner versuchte, mit Wasser aus einem Pool das Feuer zu löschen. Kurz darauf löschte die Feuerwehr den restlichen Brand und zog die Mülltonnen aus dem Gebäude. Eine 80-jährige Bewohnerin wurde wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation mit dem Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell