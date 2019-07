Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Zwei Autofahrer leicht verletzt

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Dienstag (2. Juli 2019) gegen 3.30 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau aus Emmerich in einem Audi A4 auf der Straße Et Grotendonk von Uedem in Richtung Kevelaer. Als sie die Kreuzung Schloß-Wissener-Straße geradeaus überquerte, stieß sie mit einem von links kommenden Honda Jazz zusammen. In dem Honda war ein 50-jähriger Mann aus Kevelaer auf der vorfahrtsberechtigten Schloß-Wissener-Straße in Richtung Weeze unterwegs. Der Honda überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Grünstreifen liegen. Der Audi schleuderte in ein angrenzendes Maisfeld. Die 49-Jährige und der 50-Jährige verletzten sich leicht. Beide wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ME)

