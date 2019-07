Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter PKW Aufbruch

Seitenscheibe an Mercedes beschädigt

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag (1. Juli 2019), 12.20 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Speelberger Straße, eine Seitenscheibe eines silberfarbenen Mercedes C-Klasse einzuschlagen. Die Scheibe zerbrach nicht vollständig und die Täter konnten das Fahrzeug nicht öffnen. Der Mercedes war in einer Garagenzufahrt abgestellt. Gegen 2.00 Uhr hatte der Eigentümer "Geräusche von Jugendlichen" gehört. Möglicherweise steht dies in Verbindung zur Tat.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

