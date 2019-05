Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkaufsstand aufgebrochen

Northeim (ots)

Montag, 13.05.2019, 22:00 Uhr bis Dienstag, 14.05.2019, 03:45 Uhr Northeim, Robert-Schnabel-Straße

NORTHEIM (da) - Unbekannte brachen in der Nacht zu heute einen Verkaufsstand in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim auf. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest; der angerichtete Schaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05551-7005-0 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

