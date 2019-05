POL-NOM: Fahndung nach Einbrechern

Polizeiinspektion Northeim

Uslar, 14./15.03., 23:59-00:15, Gymnasium Uslar und 17.03.2019, 00:50-01:10 Uhr, Badeland Uslar

USLAR -dm- Nach zwei Einbrüchen im März in Uslar hat das Amtsgericht Göttingen jetzt die Veröffentlichung von Bildern der Täter angeordnet.

Bei den Einbrüchen in das Gymnasium und das Badeland in Uslar wurden die Täter durch Überwachungskameras gefilmt. Diese Bilder zeigen in beiden Fällen dieselben männlichen Täter. Einer der Täter trug eine schwarze Sturmhaube, während der zweite Täter vermutlich hinter einem dunkelroten Schal sein Gesicht verborgen hatte. Zeugen, die zur Identität der Personen Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Uslar, Telefon 05571-926000, zu melden.

