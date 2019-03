Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim - Unfall mit betrunkenem Fußgänger

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 28.02.2019, befährt gegen 19:00 Uhr eine 79-jährige PKW-Fahrerin die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Zornheim. In Höhe der Bushaltestelle "Fritz-Erler-Straße" rennt plötzlich ein 21-Jähriger auf die Fahrbahn. Dieser wird von der Rentnerin leicht touchiert und lediglich leicht verletzt.

Da der Fußgänger alkoholbedingte Ausfallerscheinungen aufweist, wird diesem ein Test angeboten. Das Gerät ergibt einen Wert von 1,38 Promille. Der 21-Jährige wird zur Beobachtung in ein Klinikum eingeliefert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell