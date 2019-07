Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Angetrunken mit Pedelec gestürzt

Ahaus (ots)

Erheblich alkoholisiert ist am Montag ein 70-Jähriger in Ahaus mit seinem Pedelec gestürzt. Zu dem Unfall war es gegen 16.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Fuistingstraße gekommen. Der Mann entfernte sich danach mit seinem Pedelec. Polizeibeamte konnten jedoch seine Identität ermitteln und trafen ihn wenig später schließlich zuhause an. Ein Test wies auf einen Blutalkoholwert von circa 2 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Anzeige; ein Arzt entnahm dem Pedelec-Fahrer in der Ahauser Polizeiwache zwei Blutproben, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

