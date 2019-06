Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unbekannte versuchen in Wohnung einzubrechen

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag (02.06) versuchten Unbekannte durch die Wohnungstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Maus zu gelangen. Sie versuchten in den Morgenstunden die Tür aufzuhebeln, das gelang ihnen jedoch nicht. Die Tür wurde stark beschädigt, in die Wohnung gelangten die Täter aber nicht.

