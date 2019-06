Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Nachtrag zum Brand in Lebensmittelmarkt vom 29.05.2019

Schwelm (ots)

In überörtlichen Medien wurde verbreitet, dass es in einem syrischen Lebensmittelmarkt in Schwelm am Samstagmorgen zu einem zweiten Brandgeschehen gekommen sei. Dies ist nicht der Fall. Des Weiteren gibt es derzeit keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

