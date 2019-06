Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kioskeinbruch in der Marxstraße

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 31.05.2019, in der Zeit von 04.05 Uhr bis 04.15 Uhr zerschlug ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Kiosk, durch die er schließlich ins Objekt gelangte. Hier entwendete der Täter eine unbekannte Anzahl von Zigaretten, bevor er in einen angrenzenden Wald flüchtete. Der Täter wurde nach Tatausführung während seiner Flucht aus dem Objekt beobachtet und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, zirka 1,75m groß, schlank, dunkel gekleidet.

