Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebe im Schulgebäude

Stadtlohn (ots)

In eine Schule sind Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in Stadtlohn eingedrungen. Die Täter hatten sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude an der Klosterstraße verschafft. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Akkuschrauber. Mit dem Gerät beschädigten sie im Gebäude unter anderem einen Schließfachschrank. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

