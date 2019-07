Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Hoya

Hoya (ots)

(KS)Die Polizei Hoya sucht nach einem Verkehrsunfall in Hoya vom 12.06.2019 bis 13.07.2019 einen Unfallverursacher. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt mit seinem Fahrzeug die Bücker Straße aus Richtung Von-Staffhorst-Straße kommend in Richtung Bücken. Am Kreisverkehr Weserstraße touchiert er das auf der Querungshilfe aufgestellte Verkehrszeichen samt Pfosten. Anschließend entfernt sich der Unfallbeteiligte. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251/93464-0 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

