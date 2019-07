Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Winkelschleifer und Motorsäge entwendet

Borken (ots)

Werkzeug haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Borken-Weseke gestohlen. Die Täter waren auf dem Grundstück an der Nordvelener Straße auf unbekannte Weise in ein Stallgebäude gelangt. Aus dem Werkstattraum mitgehen ließen sie eine Motorsäge, einen Winkelschleifer, einen Akkuschrauber und ein Baustellenradio. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell