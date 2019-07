Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Kontrolle aggressiv reagiert

Ahaus (ots)

Im polizeilichen Gewahrsam endete für einen 18 Jahre alten Gronauer die Nacht zum Dienstag. Vorangegangen war ein Polizeieinsatz, der die Beamten wegen einer Ruhestörung gegen 00.45 Uhr in die Ahauser Innenstadt geführt hatte. Vor Ort auf dem Marienplatz ergab sich bei der Kontrolle einer Personengruppe der dringende Verdacht, dass der 18-Jährige einen Teleskopschlagstock mit sich geführt hatte. Die Beamten entdeckten in der Nähe in einem Bauschuttcontainer zudem ein Einhandmesser. Im Laufe des Einsatzes zeigte sich der junge Gronauer zunehmend aggressiver, und er beleidigte die Beamten mehrfach. Da sich der erheblich alkoholisierte Gronauer nicht beruhigen ließ, landete er schließlich in einer Arrestzelle der Ahauser Polizeiwache.

