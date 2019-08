Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Wohnungseinbruch in der Eickertstraße

Hagen (ots)

Am Sonntagabend, um 23:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eickertstraße. Ein 56-jähriger Zeuge, der in der Dachgeschosswohnung des gleichen Hauses wohnt, hörte ein verdächtiges Geräusch. Er konnte zwei Personen erkennen, die sich kurz darauf in unterschiedliche Richtungen entfernten. Ein Mann ging in Richtung Lukasstraße, der zweite Verdächtige ging die Eickertstraße in Richtung Liebigstraße entlang und stieg kurz darauf in einen dunklen Kleinwagen, vermutlich mit Hagener Kennzeichen. Er fuhr mit dem Wagen ohne Licht über den Totenhofweg in unbekannte Richtung davon. Die Polizei stellte fest, dass die äußerste Glasscheibe eines mehrfachverglasten Fensters der Erdgeschosswohnung eingeschlagen war. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Beide Verdächtige waren 25-30 Jahre alt, 170 cm groß und trugen dunkle, kurze Haare. Der Mann, der Richtung Lukasstraße davonging, war äußerst schlank, trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle kurze Hose mit drei weißen, längs verlaufenden Streifen am unteren Hosenrand. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

