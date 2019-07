Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Pferde vor Kutsche gehen durch - zwei Verletzte und hoher Schaden

Zu einem Unfall mit einer Pferdekutsche kam es am Mittwoch, 10.07.2019, gegen 20.30 Uhr, auf dem Wirtschaftsweg zwischen Schwörstadt und Wehr. Diesen befuhr eine 47 Jahre alte Frau mit zwei Pferden auf einer Kutsche, als sich die Pferde plötzlich durch die Geräusche eines Traktors erschraken. Sie gingen durch und galoppierten davon. Dabei wurden die 47-jährige und ihre 64 Jahre alte Mitfahrerin von der Kutsche geschleudert. Die Pferde rannten weiter und die Kutsche knallte gegen Bäume, wobei das Geschirr abriss. An der Kutsche und dem Geschirr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Pferde konnten wieder eingefangen werden. Beide Frauen erlitten Prellungen durch den Sturz von der Kutsche. Der bislang unbekannte Traktorfahrer fuhr weiter, ohne dass ihn das Geschehene interessierte. Der Polizeiposten Wehr (07762/80780) hat die Ermittlungen aufgenommen.

