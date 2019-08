Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall auf der B9 mit Linienbus (80/1908)

Speyer (ots)

19.08.2019, 18:44 Uhr

Aufgrund eines Pannenfahrzeugs in der Auffahrt der B9 auf die A61 Richtung Heilbronn im Bereich Speyer-Nord staute sich der Verkehr auf die B9. Eine 38jähriger Mercedesfahrer und ein 23jähriger Opel Adam Fahrer mussten daraufhin ihrer Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Ein 34jähriger Linienbusfahrer übersah dies, fuhr auf den Opel auf und schob diesen auf den Mercedes. Der Fahrer des Mercedes erlitt durch das Unfallgeschehen vermutlich ein Hals-Wirbel-Schleuder-Trauma und wurde vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Opel als auch der Unfallverursacher blieben unverletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR.

