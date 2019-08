Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Tageswohnungseinbruch (31/1908)

Speyer (ots)

17.08.2019, 13:00 - 13:30 Uhr

Am Samstag zwischen 13:00 - 13:30 Uhr öffnete/n unbekannte/r Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Seekatzstraße in unbekannter Weise die Wohnungstür einer 89jährigen Wohnungseigentümerin. Aufgrund einer angebrachten Sicherheitskette, konnte die Tür jedoch nicht weiter geöffnet werden. Aufbruchspuren waren bei der Tatortaufnahme nicht feststellbar. Täterhinweise Hinweise bestehen nicht. Weitere Wohnungstüren in dem Mehrparteienhaus wurden nicht angegangen. Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



