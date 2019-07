Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Brand auf Firmengelände

Lathen (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf einem Firmengelände an der Gerhard-Hugenberg-Straße in Fresenburg zum Brand eines Stromverteilerkastens gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr Lathen gelöscht. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

