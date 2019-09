Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Täter nach Raubüberfall verhaftet

Landau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau vom 26.09.2019:

Im Zuge der Ermittlungen zu einem Raubüberfall am 13.09.2019 gegen 00.40 Uhr ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Mann aus Landau. In der Ostbahnstraße in Landau hatten insgesamt 3 Täter einen 21-jährigen Mann tätlich angegriffen und von ihm Handy und Geld geraubt (siehe auch Pressebericht vom 13.09.2019).

Auf Grund der Ermittlungen der Kripo Landau wurde von der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erwirkt. Eine Streife der Polizeiinspektion Landau konnte den Tatverdächtigen in Landau festnehmen. Nach Vorführung beim Haftrichter wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die beiden Mittäter werden noch gesucht.

Der Geschädigte erlitt Prellungen und konnte den noch flüchtigen zweiten Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 25 Jahre alt - 185 cm - schlank - braune Haare, Seiten abrasiert, ca. 6 mm lang, oben etwas längere, glatte Haare - dunkle Kapuzenjacke oder Kapuzenpullover - keine Brille - kein Bart

Vom dritten Täter liegt keine detaillierte Beschreibung vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

