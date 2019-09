Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Rheinzabern (ots)

Am 28.09.2019, zwischen 15 und 18:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße Außerdorf aus Richtung Jockgrim kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. In Höhe der Hausnummer 27 streifte der Fahrer den Außenspiegel eines Pkw, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkte. Hierdurch wurde der Spiegel auf der Fahrerseite des Pkw abgerissen. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Wörth erbittet Zeugenhinweise ( piwoerth@polizei.rlp.de oder unter 07271-92210).

