Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Opel Corsa prallte gegen Baum

Melle (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Altenmeller Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzer Opel Corsa war gegen 15.30 Uhr von Melle kommend in Richtung Wellingholzhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam der 24-jährige Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, dreht sich und scheuderte mit dem Heck gegen einen Straßenbaum. Der Meller erlitt dabei schwere, seine 18 Jahre alte Beifahrerin aus Osnabrück lebensgefährliche Verletzungen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber, der Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Opel wurde durch den Aufprall total beschädigt, für die Zeit der Unfallaufnahme war die Altenmeller Straße voll gesperrt.

