Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Pkw-Aufbruch in Glane

Bad Iburg (ots)

Auf einem Grundstück an der Bielefelder Straße (Ortsmitte Glane) wurde in der Nacht zu Samstag in einen braunen Dacia Duster eingebrochen. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und nahm aus einer im Innenraum abgelegten Handtasche die Geldbörse an sich. Hinweise auf verdächtige Personen, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell