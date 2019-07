Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Einbrüche in Warmbach - Stadion und Kindergarten betroffen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, 01.07.2019, kam es in Warmbach zu zwei Einbrüchen. So wurde in das Stadiongebäude in der Eichbergstraße und in den Kindergarten im Thomaring eingebrochen. In beiden Fällen übersteigt der verursachte Sachschaden bei Weitem den Wert des Diebesgutes. Im Innern der Gebäude wurden etliche Türen beschädigt, durch das Eindringen mehrere Fenster. Während beim Stadioneinbruch nur Getränke im Wert von ca. 15 Euro wegkamen, wurde im Kindergarten aus einer Geldkassette ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

