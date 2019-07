Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 29.06.2019 ereignete sich um 09:45 Uhr im Kreisverkehr in der Ringstraße in Neustadt ein Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr von der Goethestraße kommend in den Kreisverkehr und mißchtete die Vorfahrt eines dor bereits fahrenden Pkw eines 45-jährigen Autofahrers. Dieser zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Schnittwunden an der Hand zu. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 9.000 EUR.

