Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten - Handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitskollegen

Freiburg (ots)

Am 29.06.2019 (Samstag) wurde um 23:00 Uhr dem Polizeirevier Titisee-Neustadt eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Alpersbacher Straße in Hinterzarten gemeldet. Wie festgestellt wurde, hatte ein 49-jähriger Mann seinem Arbeitskollegen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser erlitt leichte Verletzungen an der Stirn, Schläfe und Wange. Die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt erteilte dem Aggressor einen Platzverweis, dem dieser zunächst auch nachkam. Gegen 00:15 Uhr wurde dem Polizeirevier Titisee-Neustadt mitgeteilt, dass der 49-Jährige wieder zurückgekehrt sei. Er wurde daraufhin durch die Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt in Gewahrsam genommen und in der Arrestzelle untergebracht. Gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

