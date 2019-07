Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen-Thurner - Einbruch bei Landmaschinenhandel

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28./29.06.2019, drang ein bislang unbekannter Täter an der Ostseite des Werkstattgebäudes eines Landmaschinenhandels in die Werkstatträume ein. Aus dem angrenzenden Verkaufsraum wurde ein im unteren Bereich vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Versuch, einen Geldschrank aufzubrechen, scheiterte.

Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/9177-0 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0.

Medienrückfragen bitte an:



Clemens Winkler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell