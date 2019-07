Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten, B31 - Verkehrsunfall wegen Wendemanöver

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 29.06.2019 kam es gegen 19:15 Uhr auf der B31 in Höhe Hinterzarten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer fuhr zunächst in Richtung Freiburg, als er in Höhe Hinterzarten zunächst nach rechts in eine Haltebucht fuhr, um in die entgegengesetzte Fahrtrichtung Donaueschingen zu wenden. Hierbei kam es zur Kollision mit dem ebenfalls in Richtung Freiburg fahrenden Pkw eines 72 Jahre alten Autofahrers. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR.

