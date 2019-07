Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen/ Unfallverursacherin meldet sich nachträglich - Polizei sucht Zeugen und ein vermutlich beschädigtes Fahrzeug

Freiburg (ots)

Am 01.07.2019 meldete sich eine Unfallverursacherin bei der Polizei und teilte mit, dass sie am 29.06.2019, im Bereich der Sudermannstraße (Hausnummer 8), einen geparkten schwarzen Audi an der Fahrzeugfront beschädigt habe. Grund hierfür war vermutlich eine Engstelle, bei der die Dame ihren roten Skoda rückwärtsfahren musste und hierbei mit dem geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Dame weiter und meldete den Unfall zwei Tage später der Polizei Freiburg. Am Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Polizei sucht nun den Geschädigten, der sein Fahrzeug um 10:30 Uhr im Bereich der Sudermannstraße 8 geparkt hatte und einen Schaden festgestellt hat. Neben dem Geschädigten werden auch Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 0761 882 3100 entgegen.

ff

