Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Streit unter Nachbarn endet im Krankenhaus - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Freiburg (ots)

In der Damaschkestraße in Freiburg-Haslach ist es am Samstag, 29.06.2019, gegen 1 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn gekommen. Dabei wurde ein 46-Jähriger im Halsbereich verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche 29-jährige Angreifer wurde festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

