Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Umkirch, Brand in Tiefgarage

Freiburg (ots)

Umkirch - Zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Feldbergstraße musste die Feuerwehr Umkirch am Samstag, 29.06.2019, gg. 07:30 Uhr ausrücken. In einem gesonderten Mülltonnenabstellraum war eine Mülltonne in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Dennoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

