Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbrüche in Wohnhäuser

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nutzen Einbrecher die Abwesenheit einer in Adelhausen wohnenden Familie aus und brachen in deren Wohnhaus ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam eine Tür und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Ebenfalls in Nacht zum Sonntag kam es zu einem Einbruch in Minseln. Während die Bewohner schliefen, öffneten die Täter ein Fenster des Hauses in der Nordschwabener Straße. Nachdem die umliegenden Räume durchsucht worden waren, flüchteten die Einbrecher.

In Grenzach-Wyhlen verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht vom Freitag Zutritt zu einem Rohbau im Hornacker und entwendeten mehrere Gegenstände der Handwerkerfirmen.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welchen in den betreffenden Nächten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im fraglichen Bereich aufgefallen sind, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Tel.: 07623 / 74040, zu melden.

